Coudet rasga elogios a técnicos brasileiros e elege dois preferidos

Treinador do Atlético-MG, Eduardo Coudet elogiou os técnicos Vanderlei Luxemburgo e Felipão em entrevista à Conmebol, nesta segunda-feira (1º).

Para o comandante do Galo, os profissionais brasileiros são referências e estão “muito acima” dos demais.

“Aqui (no Brasil), às vezes, você tem que enfrentar treinadores que estão muito acima. Me coube enfrentar Luxemburgo e agora na Copa Libertadores vou enfrentar novamente Felipão (coordenador técnico do Athletic). São treinadores que estão muito acima. Sempre você vai aprender ao enfrentá-los, de ver o que fazem”, disse Coudet.

O treinador atleticano destacou que o futebol brasileiro tem características muito peculiares, como calendário inchado, alta competitividade entre os clubes e grande pressão externa da imprensa e dos torcedores.

“Respeito muito todos os treinadores aqui do Brasil. Tenho falado fora das entrevistas que, no Brasil, é diferente do mundo todo. Tem mais de 70 partidas no ano, as pressões da imprensa, todos os clubes têm muitos torcedores, e os treinadores se sustentam. Há grandes treinadores, e você tem que estudar todos que vai enfrentar. Há diferentes propostas de jogo. O Brasil está no topo do futebol mundial e tem os melhores do mundo”.

Argentino no futebol brasileiro

Eduardo Coudet está no comando do Atlético-MG desde novembro do ano passado, após a saída de Cuca. Esta é a sua segunda passagem por clubes brasileiros. Anteriormente, treinou o Internacional por nove meses em 2020.