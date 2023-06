Couro bovino é aproveitado em comunidade rural de Mato Grosso

Membros da cooperativa mista de produtores do assentamento São Pedro, localizado no município de Paranaíta, solicitaram curso de Curtimento e Conservação do Couro Bovino, ofertado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso (Senar-MT).

O curso tem como principal objetivo capacitar produtores rurais a realizar o aproveitamento de toda a matéria-prima bovina produzida na comunidade. Nesse contexto, o couro do animal que seria descartado, agora é aproveitado no

Realizado no mês de maio, a iniciativa da procura do curso foi do produtor Diemerson Júnior da Silva, após fazer o cálculo da quantidade de material que era desperdiçada.

“Pelo menos um animal é abatido para consumo próprio em cada um dos 700 lotes do assentamento. Sendo assim, cerca de 700 peças de couro bovino eram descartadas. Começamos a analisar que esse descarte poderia ser utilizado e, por isso, solicitamos o curso para aprender como aproveitaríamos”, contou Diemerson.ca

Na prática, o curso ensinou técnicas para que os moradores pudessem aproveitar e conservar o couro do animal.

“Com o conhecimento e com a ajuda do instrutor conseguimos dar continuidade à conservação das peças que foi iniciada durante o treinamento”, afirma o produtor rural.

Importância da capacitação

De acordo com o instrutor credenciado ao Senar-MT, Maurinho Costa, a técnica é de suma importância para a conservação do material, principalmente para pequenos produtores rurais.

“Na maioria das vezes, o couro se perde, pela falta de conhecimento sobre a sua conservação e curtimento. Ele é uma matéria-prima valiosa e se o produtor ou trabalhador souberem conservar, poderão comercializar o produto, confeccionar artigos e ampliar a renda”, destaca o instrutor.

Além do curso de conservação e curtimento do couro bovino, o Senar-MT também oferta os cursos de confecção de artigos de montaria, confecção de arreio com couro bovino e confecção de arreio banana. Os interessados devem entrar em contato com o Sindicato Rural que atende o seu município.