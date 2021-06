A Anvisa autorizou a indicação da vacina Comirnaty, da Pafizer, para crianças com 12 anos idades ou mais. Com isso, a bula da vacina passará a indicar essa noiva faixa etária para o Brasil. A ampliação foi aprovada após a apresentação de estudos desenvolvidos pelo laboratório que indicaram a segurança e eficácia da vacina para esse grupo. Os estudos foram desenvolvidos fora do Brasil e avaliados pela Anvisa.

Antes, a vacina Comirnaty estava autorizada para pessoas com 16 anos de idade ou mais. Até o momento, esta é a única entre as vacinas autorizadas no Brasil com indicação para menores de 18 anos. A vacina da Pfizer foi a primeira a receber o registro definitivo para vacinas contra covid-19 no Brasil.