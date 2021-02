Nove meses após o primeiro mês com a pandemia instalada no Brasil, casais optam por não ter filhos e número de registros de nascimentos atinge o menor patamar, em relação à 2020

A pandemia do novo coronavírus não só deixou um rastro de mais de três mil mortos entre a população sul-mato-grossense, como também começa a causar impactos futuros, atingindo as taxas de natalidade em Mato Grosso do Sul. Levantamento da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Mato Grosso do Sul (Arpen/MS), com base nos registros de nascimentos realizados nos 92 Cartórios de Registro Civil existentes, mostra uma queda de 7,44% nos nascimentos em janeiro de 2021, primeiro mês após o período normal de gestação, desde a chegada da COVID-19 no Brasil, em que os casais optaram por ter filhos ou não, já com a crise sanitária instalada no País. Os dados constam no Portal da Transparência do Registro Civil (https://transparencia.registrocivil.org.br/inicio), repositório de estatísticas dos atos praticados pelos Cartórios de Registro Civil do País, administrada pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil). Em janeiro deste ano, foram realizados 3.582 nascimentos, número 7,44% menor que o registrado em janeiro do ano passado, quando houve 3.870 registros.

O número é ainda quase 9 pontos percentuais menor que a média histórica nacional do mês de janeiro desde 2002, que é de 1,39% ao ano, número que se repete quando se olha o período anual. No Brasil, os números de nascimentos em janeiro também tiveram queda, chegando a 15,1%, com relação ao mesmo período de 2020. Foram registrados 207.901 nascimentos em janeiro de 2021, frente a 244.974 ocorridos no mesmo mês do ano anterior. Em âmbito nacional, a média histórica de variação do mês de janeiro também é de 0% ao ano, a mesma porcentagem de variação quando analisados os números do período anual.

A pandemia trouxe muitas consequências que afetaram e ainda afetam diretamente a vida da população. A queda da natalidade, registrada na maioria dos Estados brasileiros, é mais uma consequência do vírus, que alterou drasticamente a forma de nos relacionarmos e de como fazemos planos para o futuro. O nosso desejo é que passado esse momento conturbado, possamos gradualmente retornar à vida “normal”, para que aos casais possam realizar o sonho de ter filhos”, afirma o presidente da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Mato Grosso do Sul (Arpen/MS), Marcus Roza.

O número de nascimentos registrados em 2021 ainda pode vir a aumentar, assim como a variação da média anual, uma vez que os prazos para registros chegam a prever um intervalo de até 15 dias entre o nascimento e o lançamento do registro no Portal da Transparência. Além disso, alguns estados brasileiros expandiram o prazo legal para comunicação de registros em razão da situação de emergência causada pela COVID-19.

Sobre a Arpen-Brasil

Fundada em setembro de 1993, a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas

Naturais (Arpen-Brasil) representa a classe dos Oficiais de Registro Civil de todo o

País, que atendem a população em todos os estados brasileiros, realizando os principais

atos da vida civil de uma pessoa: o registro de nascimento, o casamento e o óbito.