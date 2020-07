A Prefeitura de Campo Grande, em parceria com o Governo do Estado, está viabilizando a disponibilização de 18 novos leitos deUTI adulto no Hospital de Câncer Alfredo Abrão. A intenção é absorver a demanda de pacientes em estado grave e desafogar outros hospitais como a Santa Casa de Campo Grande e o Hospital Regional Rosa Pedrossian, que atualmente é referência para atendimento de pacientes com COVID-19.

Para a estruturação dos leitos foram disponibilizados nove ventiladores mecânicos (respiradores) pelo município e nove pelo Governo do Estado. O custeio de aproximadamente R$1,6 mil por leito será dividido entre os dois entes, até que seja feita a habilitação junto ao Ministério da Saúde. Outros dois leitos já existentes estão sendo ativados pelo hospital, totalizando 20 leitos de UTI disponíveis para receber a demanda SUS.

Essa pactuação faz parte da estratégia de ampliação de leitos que está sendo feita pela Prefeitura de Campo Grande desde o início da pandemia. O município passa a contar com 494 leitos contratualizados com hospitais público, filantrópicos para atendimento exclusivo de Covid-19, sendo 324 clínicos e 170 de UTI.

Está em fase de finalização a implementação de mais 10 leitos de UTI no Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (HUMAP) que poderão ser utilizados também para atendimento de pacientes com outras patologias.

Cenário

Até o dia 09 de julho o município registrou 3.984 casos confirmados e 29 óbitos por COVID-19. Atualmente há 132 pacientes internados, sendo 82 em leitos clínicos e 50 em UTI, tanto em hospitais públicos quanto privados.