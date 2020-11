Em apenas 24 horas, o Estado contabiliza 905 casos novos de coronavírus e, com isso, desde o início da pandemia, 94.652 foram contaminadas com o vírus. É o que mostra o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde, do Governo do Estado, desta quarta-feira (25).

Outro dado alarmante é o número de pessoas internadas. “Nós temos 9 leitos de UTI pediátricos, todos ocupados. No dia 11 de novembro, nós tínhamos 206 pessoas internadas, em leitos clínicos e de UTI, hoje temos 356, o que significa um crescimento de 70% de internações em 14 dias”, alerta o titular da pasta, Geraldo Resende que destaca, ainda, que a maior parte dos casos está na Capital.

Do total de internados, 205 estão em leitos clínicos, sendo 111 pelo SUS e 94 pela rede privada e 151 leitos de UTI, sendo 84 pelo SUS e 67 pela rede privada. Em isolamento domiciliar, 8.451 pessoas estão se recuperando da doença.

O Estado registrou, em apenas um dia, quatro mortes por coronavírus, com total de 1.742 óbitos pela doença. Ainda de acordo com a SES 84.103 estão recuperadas da doença.

Boletim SES