O vereador Victor Rocha (PP) defendeu a vacinação dos acadêmicos que atuam na linha de frente do combate ao Coronavírus, bem como a reabertura do Hospital de Campanha para aumentar o número de leitos, durante transmissão ao vivo (Live) realizada pela Comissão Permanente de Saúde da Câmara Municipal de Campo Grande, nesta quarta-feira (17), que tratou sobre o tema.

Procurado por diversos acadêmicos, o parlamentar se posicionou favoravelmente sobre a necessidade de se imunizar esses futuros profissionais que estão na linha de frente. “Os acadêmicos que estão atuando nos hospitais e nas Unidades Básicas de Saúde na condição de estagiários, não podem colocar suas vidas e de seus familiares em risco. Têm meu apoio e desta Casa de Leis para serem vacinados”, afirmou.

Victor Rocha também propôs a reativação do Hospital de Campanha no Hospital Regional. “Com a necessidade de ampliação de vagas, caso não seja possível a compra de leitos particulares pelo Poder Público, a reativação do Hospital de Campanha seria uma alternativa viável, pois os pacientes de menor risco poderiam ser tratados nele e os de maior risco seriam tratados no Hospital Regional, que é a referência no Estado no tratamento à Covid-19”, pontuou.

Tratamento Precoce: O vereador Victor Rocha participou de reunião realizada na Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) onde foi apresentado um novo protocolo de atendimento para pacientes da Covid-19. “A intenção com esse novo protocolo, apresentado hoje cedo na SESAU, é diminuir a quantidade de pacientes internados”.

Para o parlamentar, que é médico e já atuou como secretário-adjunto da Sesau, o momento é de união dos poderes para enfrentamento dessa pandemia. “Estou à disposição da sociedade primeiramente, mas já me coloquei à disposição da atual gestão para que possamos somar esforços e passar por toda essa crise. Todos estamos sujeitos a esse vírus e juntos vamos vencê-lo”, finalizou.