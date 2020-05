Em menos de quatro horas, mais de 1,5 mil veículos foram abordados nas barreiras sanitárias instaladas pela Prefeitura de Campo Grande em cinco pontos das principais entradas do município, com objetivo de orientar motoristas e passageiros sobre as medidas de prevenção do coronavírus (Covid-19), além de identificar e realizar a testagem nos possíveis casos suspeitos.

Conforme os dados parciais divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), até às 11h desta terça-feira (26), foram abordados 1.564 veículos, sendo 2.498 pessoas avaliadas. Oito pessoas apresentaram ou relataram sintomas da doença, como febre, dor de cabeça e coriza e realizaram o teste rápido. Nenhum deu positivo.

A megaoperação conta com a participação de mais de 200 pessoas e segue até esta quarta-feira (27), no período de 06h às 18h.

Como funciona?

Ao passar pelo local, o motorista será abordado por profissionais da saúde, da Secretaria Municipal e voluntários, que irão aferir a temperatura corporal, informar e orientar a população sobre a prevenção ao covid-19.

Caso seja detectado o estado febril, um dos sintomas do coronavírus, o motorista ou passageiro realizará o teste rápido do vírus, sendo encaminhado para outras providências. A ação acontece também em parceria com as 17 barreiras já instaladas nas fronteiras pelo governo do Estado. Ao passar por uma dessas fronteiras, o motorista recebe um adesivo, sendo liberado pela barreira sanitária.

A operação conta com apoio da Agência Municipal de Transporte e Trânsito, Guarda Civil Metropolitana, Polícia Rodoviária Federal, Departamento Estadual de Trânsito, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.