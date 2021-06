As equipes técnicas da Secretaria Municipal de Saúde, e da Vigilância Sanitária, jurídico reuniram-se com o prefeito Edilson Magro na tarde desta segunda-feira (14), para analisar o decreto estadual e as recomendações do Prosseguir, para então estudar a viabilidade de fazer um novo decreto municipal com medidas para conter o avanço da Covid-19 no município de Coxim.

Enquanto novas medidas não são anunciadas, comércios podem funcionar até às 21 horas de segunda a sexta-feira, bem como as atividades de baixo risco de contaminação, desde que tomados os cuidados de biossegurança.

De acordo com Boletim Epidemiológico do município, nos últimos dias os números de novos casos de Covid-19 vêm tendo redução, porém não é hora de relaxar, é preciso redobrar os cuidados.

Neste final de semana as medidas foram mais rígidas, com o fechamento do comércio e a proibição de venda de bebidas alcoólicas e aglomerações. Sendo permitido somente o delivery e o drive Thru para medicamentos e produtos alimentícios.