PORTO VELHO-RO (Correspondente) – A 17ª Brigada de Infantaria de Selva do Exército Brasileiro no último dia 21 de maio prestou apoio logístico em ajuda humanitária, Nos quais foram transportados pelo avião da FAB 4 toneladas de feijão e 4 toneladas de leite em pós para Manaus. Atividade esta inserida no contexto de apoio logístico às Operações CIOVID-19 e Verde Brasil 2.