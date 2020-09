A Fundesporte disponibiliza guia com orientações para a prática de corrida de rua e atividades afins de modo seguro, com o objetivo de evitar a contaminação pelo Covid-19. O documento, que integra a campanha Atleta Consciente, dispõe de 20 tópicos instrutivos, cuja finalidade é orientar desde medidas de higienização dos equipamentos, distanciamento entre os atletas, uso de máscara, até atitudes para a preservação do meio ambiente durante os exercícios ao ar livre.