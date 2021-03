Entre primeira e segunda dose da vacina de combate ao Coronavírus, o Mato Grosso do Sul é o Estado que mais imunizou por completo no País, conforme o Consórcio de Imprensa. Até hoje (1º), pela manhã, são 1,72% da população total já vacinada com a segunda dose do imunizante, o que significa 48.652 vacinados.

Já as informações do Vacinômetro, divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), destaca que são 4,02% da população vacinados com a primeira dose. Se comparado com o público-alvo do Estado, o percentual sobe para 4,47%. Isso significa que são 161.572 pessoas imunizadas com a primeira dose da vacina em todo o Estado.

A meta do Estado é vacinar 207.675 pessoas, na primeira etapa do planejamento, o que determina que até esta segunda-feira (1º), 54,4% haviam sido imunizados.

Outra informação importante é que 51.385 trabalhadores de Saúde já foram imunizados no Estado, destes, 24.623 tomaram a segunda dose. Nos idosos com 80 anos ou mais foram aplicadas 29.398 primeiras doses e 4.010 segundas.

Já a população indígena, que vivem nas aldeias, teve 28.814 vacinadas. Destes, 18.743 receberam a segunda dose do imunizante. Em MS, 2.026 idosos que moram em asilos receberam a vacina e 1.208 já tomaram o reforço.

Com relação as pessoas com deficiência, a informação da SES é que 130 foram vacinadas, sendo que 56 já estão com a imunização completa. Além disso, o Estado incluiu idosos de 75 a 79 anos nos dados, que começaram a ser vacinados com a nova leva de doses. Em números representa 1.167 vacinados com a primeira dose e apenas seis tomaram a segunda.