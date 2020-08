O Hospital Municipal de Naviraí terá mais cinco leitos de UTI para tratamento de pacientes graves de Covid-19. As novas unidades serão ativadas nesta sexta-feira (14), às 16h30, com a presença do secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende. No último dia 27, o hospital recebeu da Secretaria de Estado de Saúde (SES) outros cinco leitos para esta mesma finalidade.

A montagem dos leitos de UTI em Naviraí foi possível a partir de trabalho conjunto do Governo do Estado, Prefeitura de Naviraí e iniciativa privada, por meio da empresa JBS. Além de recursos financeiros, as parcerias envolvem doação de equipamentos como ventiladores pulmonares, bombas de infusão, desfibriladores, monitores multiparamétricos e outros.

“Hoje temos estrutura hospitalar com leitos de UTI em todas as onze microrregiões do Estado. Os 10 leitos de Naviraí proporcionam atendimento aos naviraienses e moradores de cidades vizinhas, evitando a necessidade de deslocamento para outras cidades, como Dourados ou Campo Grande”, explica o secretário Geraldo Resende.

O prefeito Izauri Macedo também destaca a união de esforços com o Governo do Estado. “Essa providência é um marco na história da saúde pública de Naviraí. Estamos felizes por esta conquista há muito tempo esperada pela população. Inicialmente, essas unidades darão atendimento preferencial para o tratamento da Covid-19 e, futuramente, será disponibilizada para os atendimentos de urgência e emergência em nosso Hospital Municipal”, salienta.

Ampliação

Em sua passagem por Naviraí, o secretário Geraldo Resende também vai assinar, junto com o prefeito Izauri Macedo, a ordem de serviço para a ampliação do Hospital Municipal, com a construção de uma nova cozinha na unidade.

A conquista é resultado do trabalho de Geraldo Resende ainda na condição de deputado federal (cargo que exerceu até dezembro de 2018), fruto de recursos indicados em 2017 por meio de uma emenda de R$ 750 mil. O investimento global, com a contrapartida municipal, será de R$ 750.750,75.

De acordo com a justificativa apresentada no projeto, a medida atende o crescimento da demanda de atendimento oriundas das recentes ampliações efetuadas e outras ampliações projetadas para ambientes clínicos do hospital. A ampliação possibilitará a reconfiguração e melhoria dos ambientes de apoio técnico e logístico daquela unidade hospitalar.

Centro de Hemodiálise

Outro espaço em saúde muito aguardada pela população de Naviraí e que será efetivado com o apoio do Governo do Estado é a implantação do Centro de Hemodiálise.

O prédio já foi construído com recursos estaduais indicados pelo secretário Geraldo Resende no valor de R$ 800 mil e contrapartida do município de 156 mil reais. A administração do novo serviço encontra-se em processo licitatório. A estrutura possibilitará atendimento a pacientes de pelo menos 12 cidades da região.