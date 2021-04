Na manhã desta sexta-feira (9), o painel Mais Saúde, divulgado pela SES (Secretaria Estadual de Saúde), mostrou uma redução para 91,8% na taxa de ocupação em leitos de UTIs Covid, em MS. O estado ficou mais de três semanas com registros de superlotação nos hospitais. De acordo com as informações divulgadas, o aumento da disponibilidade de vagas ocorre por dois fatores: o aumento de 46 leitos críticos para pacientes com covid e o alto número de mortes. Assim, os dados informados pelos hospitais à SES indicam que dos 636 leitos existentes, 584 pacientes estão internados. Então, são 52 leitos disponíveis. O número de vagas em aberto é maior que o verificado no final da tarde de quinta-feira (8), quando havia 42 leitos vagos. Nesta semana, a secretária-adjunta da Saúde Crhistinne Maymone destacou que MS passa por respiro nos leitos apenas pela grande quantidade de mortes. “Temos tido sim, uma pequena diminuição de pacientes internados. Mas temos aumento de óbitos, o leito fica vago porque a pessoa faleceu. Infelizmente, é o que estamos vivenciando”, lamentou.