Em transmissão ao vivo o prefeito Marquinhos Trad afirmou que a partir de sexta-feira (19) será obrigatório o uso de máscaras nas ruas da Capital. O decreto com a exigência deverá ser finalizado entre quarta-feira (17) e quinta-feira (18). “Amanhã faremos o termo redacional final, para a partir de sexta tornar o uso obrigatório na cidade de Campo Grande”, afirmou Marquinhos Trad. O prefeito explicou que os termos serão redigidos junto ao Ministério Público de MS, OAB e Câmara Municipal de Campo Grande. Marquinhos lembrou ainda que mesmo com a medida de enfrentamento ao COVID-19 o decreto não deverá “ferir a liberdade do campo-grandense”