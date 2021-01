235 pacientes de Manaus estão sendo transferidos para hospitais de outros estados nesta sexta-feira (15) por voos da FAB. O Ministério da Defesa informou que há voos programados ainda hoje para Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte e Paraíba. Deverão receber pacientes também os hospitais de Pernambuco, Ceará e Distrito Federal. Transferências estas que ocorrem em meio ao colapso do sistema de saúde amazonense, após um recorde de internações por Covid-19. Uma variante de coronavírus está circulando o estado. Os Hospitais do Estado ficaram sem oxigênios para pacientes. Médicos transportaram cilindros de oxigênios nos próprios carros ao hospital. Familiares tentavam comprar o insumo. E cemitérios estão lotados e instalaram câmaras frigoríficas.