O Prefeito Edilson Magro acompanhado do Secretário de desenvolvimento Adilson Silva, chefe de gabinete Ivaldo Lopes e do vereador Flávio Duarte, estiveram neste sábado (7) à tarde, visitando a zona rural na região do Beira Rio no São Ramão, ouvindo as demandas da comunidade que pretende criar uma associação para melhor a produção da agricultura familiar.

A reunião aconteceu na residência do casal Sr. Lael Silva e Cármen Delgado da Silva. Dona Cármen liderou a reunião apresentando as demandas dos moradores vizinhos, de acordo com ela, eles precisam de apoio do poder público para formar uma associação, pois acredita que com essa associação formada é mais fácil buscar recursos para os moradores.

Hoje eles precisam que seja perfurado um poço terem água principalmente no período de seca, precisam também de um trator para auxiliar no gradeamento de terra, solicitam ainda a criação de tanques para piscicultura e a facilitação de venda de suas produções como frango, ovo e o porco caipira.

Edilson Magro explicou que ele e sua equipe tem buscado atender as demandas da zona rural, que engenheiros da FUNASA (Fundação Nacional da Saúde) já estiveram em Coxim e que está em andamento a construção de mais poços para atender os assentamentos. Disse ainda que está tentando facilitar junto ao Cointa (Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia Hidrográfica do rio Taquari), o fornecimento do selo do SIM.

O Secretário de Desenvolvimento Sustentável Adilson Silva, ressaltou que a pasta já trabalha para viabilizar pelo menos mais duas feiras itinerantes, uma no bairro Senhor Divino e outra no bairro Piracema e que a secretaria dará suporte para que eles consigam montar a associação e com maquinário para. Assim eles passem a ter mais formas de poder comercializar suas produções.

Enquanto eles se organizam para que seja criada a associação, o vereador Flávio Duarte disse que vai ajudá-los emprestando o trator da Associação de Desenvolvimento das Colônias, com ajuda da Prefeitura através da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável.