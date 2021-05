A Secretaria de Saúde de Coxim ganhou da concessionária de energia elétrica Energisa na tarde desta terça-feira (25), dezesseis geladeiras novas para ajudar na conservação das vacinas contra Covid-19.

A doação faz parte do projeto “Unidos pela Vacina” que tem como parceira a Fiems (Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul), que pretende entregar 289 geladeiras para as secretarias municipais de saúde de 28 municípios.

Além de Coxim, também foram beneficiadas as secretarias de Campo Grande com 75 geladeiras, Dourados (36), Aquidauana (23), Ponta Porã (23), Corumbá (15), Eldorado (14) e Nova Alvorada do Sul (10). Os equipamentos são da marca Esmaltec, de 259 litros, e contam com o Selo Procel de Economia de Energia.

O Edilson Magro, agradeceu a concessionária Energisa e disse que a doação vem em boa hora para atender as unidades de saúde, locais usados para a realização da vacinação contra Covid.