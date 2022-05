O Prefeito Edilson Magro esteve nesta terça-feira (17) em Brasília – DF, reunido com o Comando Geral do Exército entregando o projeto que cria o Porto Seco e o Parque Industrial de Coxim, requerendo ao Coronel Anderson Carmo, uma área federal para a sua implantação.

O projeto prevê a criação do Porto Seco e o Parque Industrial no município em uma área de 280 metros de frente a BR-163 e 3,8 mil metros, paralelo a MS-223 sentido ao distrito de Silviolândia.

A reunião com o comando geral, foi realizada depois de uma pré-conversa com o Comandante do 47º Batalhão de Infantaria comandante Wanderlino através da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e com o Comando Militar do Oeste em Campo Grande.

Estiveram com o prefeito, o Secretário de Saúde e Vice-prefeito Flávio Dias, o gerente de convênios Brayan Marques e o Secretário de Desenvolvimento Sustentável Sérgio Alexandre.