A prefeitura de Coxim em parceria com a Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), realizaram na manhã de quarta-feira (24), nas associações Asco e Astaco no Córrego da Pedra, o Dia de Campo da Cultura da cana-de-açúcar.

O Zootecnista da Agraer José Guilherme Paniago, apresentou formulação de rações balanceadas a base de mandioca e outras forrageiras como cana-de-açúcar, onde interagiu e respondeu dúvidas sobre a formação das capineiras e o que isso representa de economia na alimentação diária dos animais.

O Engenheiro Agrônomo da Agraer Carlos Sanches, falou sobre renegociação de dívidas e acesso às linhas do Pronaf, os agricultores pediram a prefeitura transporte de calcário e adubo orgânico e incentivo para fomentar agroindústrias, principalmente a piscicultura e do leite. A Agraer apresentou um projeto de fomento para o prefeito que protocolou no Mapa com a ministra Tereza Cristina.

O prefeito Edilson Magro destacou a importância da parceria na capacitação nas ações da prefeitura na zona rural do município: “agradeço ao Senar e a Agraer, por proporcionar essa importante capacitação. Durante esse ano de 2021 trabalhamos para dar condições de locomoção nas estradas rurais e agora nossa equipe está empenha em busca de recursos junto a Assembleia Legislativa e o Governo do Estado, para aquisição de patrulhas mecanizadas para melhor atender a região rural de Coxim, proporcionando melhores condições de infraestrutura e melhora na produção. Estamos fazendo estudos para ofertar calcário aos produtores rurais, buscando melhor preço no frete e a aquisição de combustível, para poder baratear ainda mais o transporte”, finalizou o prefeito.

Participaram o secretário de Desenvolvimento Sustentável Adilson Alves, o Gerente de Fomento José Antônio Gregório e os vereadores Ademir Peteca e Flávio Duarte.