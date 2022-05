A Prefeitura Municipal de Coxim iniciou o micro revestimento asfáltico nas vias públicas de Coxim, ruas com maior tráfego e com maior necessidade de manutenção estão sendo contempladas.

Com investimentos próprios de cerca de R$ 1,5 milhão de reais serão revestidos mais de 140 mil metros de vias públicas, através de parceria com o Cointa (Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia Hidrográfica do rio Taquari).

“Esse trabalho que começa hoje em Coxim, é o retorno dos recursos quem entram nos cofres do município via contribuinte e estamos devolvendo a população, de forma séria, competente e com muita responsabilidade”. Disse o prefeito Edilson Magro.

O diretor de planejamento urbano do município Américo Júnior, disse que neste primeiro momento o micro revestimento chegará as vias de maior tráfego de pessoas que mais carecem de manutenção localizadas nos bairros Senhor Divino, Flávio Garcia e Vila Bela. O diretor diz ainda que existe a parceria com o Governo do Estado, onde mais vias serão recuperadas, os projetos estão em andamento.

Para auxiliar nos trabalhos de micro revestimento, a Secretaria de Obras e agentes da Vigilância Sanitária em parceria com a Diretoria de Planejamento Urbanos estarão visitando os moradores alertando sobre a necessidade de manter as ruas limpas, evitando que nesses locais haja entulhos, águas servidas (água parada ou que são jogadas nas ruas), veículos estacionados ou qualquer coisa que atrapalhe a execução do serviço.