A Secretaria Municipal de Obras de Coxim divulgou o plano semanal de trabalho. As equipes iniciaram as ações nesta segunda com a recuperando da estrada vicinal MS-142, região rural de Coxim.

Segundo o Secretário de Obras Ivaldo Lopes, o prefeito Edilson Magro pediu que se criem frentes de trabalhos que possam atender a cidade e a zona rural. Baseado na solicitação, o planejamento da secretaria acontece ainda nesta semana com a recuperação da estrada rural CX-013 na região da “Curva da Rosa; aterro no centro esportivo da Praça do Pequi na vila dos Pequis; em parceria com a empresa Zap, a limpeza na região do CTG – Centro de Tradições Gaúchas e Jardim Aeroporto próximo a UEMS (Universidade Estadual de MS).

A equipe de pedreiros realiza a recuperação de boieiros na rua Otacílio Severo dos Santos, e faz a reparação com possível restauração de uma mini galeria e bueiros na rua Oscar Costa no bairro Flávio Garcia. O “tapa buracos” e o micro revestimento seguem no bairro Flávio Garcia, bem como, a recuperação de ruas transversais no bairro Senhor Divino entre as ruas dos Trabalhadores Rurais e Afonso Costa Campos.

Finalizando as ações, está planejado ainda para esta semana a limpeza do CRAS Piracema.