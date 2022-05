Para comemorar o dia das mães, acontecerá nesta sexta-feira (6) na praça Zacarias Mourão a partir das 17h, a feira Arte e Artesanato na Praça edição especial alusiva a esta data singular. Haverá ainda sorteio de brindes para as mães que estiverem presentes no evento e apresentação musical.

“Além de prestigiar o nosso artesanato, as apresentações musicais e valorizar a nossa cultura, será um momento importante para os filhos comprarem o presente para as mães, pois a feira oferece uma variedade de lembranças, feitas com muito capricho pelas nossas artesãs”. Disse o prefeito Edilson Magro.

A feira é aberta ao público e todos estão convidados a visitar e prestigiar os trabalhos dos artesãos e artistas de Coxim, e claro, adquirir lindos souvenires fomentando a nossa cultura e economia.

“Arte e Artesanato na Praça” foi idealizado pela diretora de cultura Janice Pereira, visto a necessidade de os artesãos de Coxim das mais diversas modalidades de expor e vender suas produções. É realizado pela Prefeitura Municipal de Coxim através da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e da Funrondon (Fundação Professora Clarisse Rondon de Desporto e Lazer).