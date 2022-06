Foi entregue um veículo 0 km para atender exclusivamente o setor de hemodiálise do Hospital Regional em Coxim. O veículo, um SUV Spin de 7 lugares será usado no transporte de pacientes proporcionando mais conforto.

O prefeito Edilson Magro comemorou: “um dia muito especial, estamos atendendo a saúde da nossa população, mais um veículo entregue, entre outros que já compõem uma nova frota, incluindo três ambulâncias”. Disse o prefeito.

O Vereador Marcinho Souza, que fez a intermediação falou da preocupação que havia com o bem-estar e conforto no translado dos pacientes. O veículo que começa a atender os pacientes nesta semana, foi adquirido com emenda do deputado estadual Evander Vendramini, com interlocução do vereador Marcinho Souza e contrapartida da Prefeitura Municipal de Coxim.