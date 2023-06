CPA-3, com o apoio das demais unidades que compõe o Grande Comando, realiza a Operação ‘Campo Mais Seguro’ em Jardim e Guia Lopes da Laguna

De 05 a 08 de junho, o Comando de Policiamento de Área 3, deflagrou em conjunto com o 11° Batalhão de Polícia Militar, a ‘Operação Campo Mais Seguro – Policiamento Rural’, nas cidades de Jardim e Guia Lopes da Laguna. Tal ação integrada constituiu uma grande ‘força tarefa’ de patrulhamento ostensivo e preventivo, com foco na segurança do cidadão do Campo. Além da equipe de coordenação composta pelo Coronel PM Marcos do Nascimento Silva e Tenente-coronel PM Adilson Paiva Valente, Comandantes do CPA-3 e 11º BPM, respectivamente, participaram as equipes operacionais de Policiamento Rural de toda a região Oeste do Estado (6º Batalhão PM em Corumba, 7º Batalhão PM em Aquidauana e 1ª Companhia PM em Bonito e regiões), além do empenho de um maciço aparato logístico e de inteligência, tendo por objetivo coibir crimes relacionados ao ambiente rural.

Como esperado, os bons resultados vieram com a presença ativa na forma de policiamento ostensivo das equipes operacionais nos trechos rurais e visitas comunitárias aos moradores do campo. Das centenas de ações realizadas, destacamos a apreensão de mais de 450 pacotes de cigarros contrabandeados do exterior e do veículo utilizado no tranporte, bem como a prisão do envolvido no crime, flagrado transitando pelos meios rurais na tentativa de burlar a fiscalização dos órgãos de justiça.

Findada mais essa etapa, vale destacar que outras operações estão previstas para os próximos dias em toda a região, a fim de coibir a prática furtos, roubos, abigeatos e outros, garantindo as atividades agropecuárias dos produtores rurais com o que há de melhor em tecnologia e segurança pública. Como dito, o foco principal é garantir a segurança e tranquilidade dos moradores rurais e zelar pelos seus bens.

Comando de Policiamento de Área 3 – Sua segurança é a nossa prioridade!

(Assessoria de Comunicação Social do CPA-3/PMMS).