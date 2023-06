CPF Cancelado em troca de tiro com o Batalhão de Choque

Gabriel Campos dos Santos, 26 anos morreu em troca de tiros com o Batalhão de Choque no Los Angeles em Campo Grande. Os policiais foram abordados por um motoentregador que ao entregar uma pizza no endereço um jovem saiu armado e ele fugiu.

Os policiais foram até o local e encontram o portão trancado e Gabriel próximo à porta da casa. Mesmo recebendo ordem policial não obedeceu e correu para dentro do imóvel e se armou.

A equipe tentou negociar a abordagem, mas Gabriel atirou nos policiais que se abrigaram no banheiro e revidaram os tiros. O jovem foi alvejado e socorrido até a UPA Universitário, mas não resistiu.

Ele tem longa ficha criminal em Campo Grande por roubo a uma empreiteiro no bairro Itamaracá onde o mesmo levou um malote com mais de R$ 3.500, roubo de um cofre no bairro Santa Carmélia onde deixou as vítimas amarradas, roubo de mais de R$ 100 mil em joias no bairro Santo Antônio e roubo a uma joalheira em São Gabriel do Oeste.

Consta em desfavor do autor um mandado de prisão em aberto em São Gabriel do Oeste.