CPMI do 8 de Janeiro aprova convocação de G. Dias, ex-chefe do GSI de Lula

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dos atos do 8 de Janeiro aprovou, nesta terça-feira, 20, a convocação do ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Marco Edson Gonçalves Dias, mais conhecido como G. Dias. O ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Saulo Moura da Cunha, e o coronel Jean Lawand Júnior também serão ouvidos na comissão.

A convocação de G. Dias ocorre após imagens das câmeras de segurança do Palácio do Planalto durante a invasão à sede do Executivo serem divulgadas em 19 de abril. Nas gravações do circuito interno, G. Dias aparece inicialmente caminhando pelo corredor da antessala do gabinete presidencial, depois surge com manifestantes. O horário da câmera marca 16h29. Ele, aparentemente, passa orientações para saída do grupo que havia acabado de vandalizar as dependências oficiais. Logo depois, surgem servidores do GSI que também conduzem os invasores. Outra câmera, localizada próximo ao relógio de Balthazar Martinot já destruído, registra outro funcionário de Dias conversando com os vândalos, que deixam o local pela escada de serviço. Já a Abin fez relatórios sobre os ataques, o que motivou a convocação de Saulo Moura da Cunha. Em relação ao coronel Jean Lawand Júnior, na última semana, foram divulgadas conversas entre ele e o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, Mauro Cid.