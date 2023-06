CPMI do Golpe aprova requerimentos para ouvir 35 pessoas

Convocação de Cid, ajudante de ordens de Bolsonaro, ganhou força depois que a Polícia Federal localizou no celular dele conversas e estudos para a decretação de GLO (Garantia da Lei e da Ordem), que permite ao presidente da República convocar as Forç

A CPI do 8 de janeiro aprovou nesta terça-feira (13) requerimentos para convocar os bolsonaristas Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, e o coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da Presidência na gestão de Jair Bolsonaro (PL).

A oposição chegou a propor que todos os requerimentos apresentados à comissão, menos um, fossem aprovados. A exceção seria o que dá acesso a informações relacionadas à investigação do cartão de vacinação de Bolsonaro.

O rol proposto pelo deputado Filipe Barros (PL-PR) incluiria a convocação de nomes como o atual ministro da Justiça, Flávio Dino, e do diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. O governo foi contra a proposta, que acabou rejeitada por 20 votos a 11.

Prevaleceu a proposta do líder do presidente Lula (PT) no Congresso, o senador Randolfe Rodrigues, que propôs blocos de votação, defendendo a aprovação da convocação de nomes ligados ao governo Bolsonaro, mas a rejeição de nomes da atual gestão.

A CPI teve em pauta quase 300 requerimentos na pauta. O secretário de Segurança Pública do Distrito Federal durante a invasão à sede dos três Poderes e ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, Torres já era alvo dado como certo, inclusive pela oposição, e deve ser um dos primeiros a ser convocado.

Já a convocação de Cid, ajudante de ordens de Bolsonaro, ganhou força depois que a Polícia Federal localizou no celular dele conversas e estudos para a decretação de GLO (Garantia da Lei e da Ordem), que permite ao presidente da República convocar as Forças Armadas.

Aliados do governo querem reconstituir o que se passou no entorno de Bolsonaro desde a vitória de Lula (PT), em outubro do ano passado, para comprovar a tese de que estava em curso uma tentativa de golpe de Estado.

O deputado federal Rogério Correia (PT-MG), um dos principais integrantes da tropa de choque do petista na comissão, afirma que as descobertas da PF têm colocado o tenente-coronel no centro das investigações.



“Nós não podemos é começar de trás para frente, que é o que eles [oposicionistas] querem. A tese nossa é outra. A nossa tese é de que houve uma tentativa de golpe. Bolsonaro é investigado, Flávio Dino [ministro da Justiça] não é”, afirma Correia sobre o atual ministro da Justiça.

Mauro Cid foi alvo de sete pedidos de convocação ou convite pela CPI do 8 de janeiro. Ele foi convocado pela CPI da Câmara Legislativa do Distrito Federal no mês passado, mas ainda não foi ouvido. Dino, por outro lado, pode ser apenas convidado a prestar depoimento —condição em que não é obrigado a comparecer.

A convocação de Cid e o convite à Dino contam com o apoio do presidente da CPI, deputado federal Arthur Maia (União Brasil-BA). Desde semana passada, o deputado também tem defendido a convocação do coronel da Polícia Militar Jorge Naime.

Naime era chefe do Departamento Operacional da PM em 8 de janeiro, mas havia tirado licença. Ele está preso desde fevereiro, quando foi deflagrada a quinta fase da Operação Lesa Pátria.

O presidente da CPI também quer priorizar ainda o depoimento do então diretor-adjunto da Abin (Agência Brasileira de Inteligência) Saulo Moura da Cunha e do ex-ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) Gonçalves Dias —esse último, no entanto, ainda não teve sua chamada aprovada.

A convocação dos dois é parte da estratégia da oposição de apontar falhas do governo Lula e reforçar que o presidente e seus auxiliares, avisados da tentativa de invasão, poderiam ter evitado a depredação das sedes dos Três Poderes.

A existência de alertas da Abin foram revelados pela Folha em janeiro. Um compilado de informes disparados pela agência entre 2 e 8 de janeiro pelo WhatsApp foi publicado em abril.

“[Tem] figuras centrais que eu acho que tem que ser convocadas logo no começo. É o caso do GDias [como o ex-ministro do GSI é chamado], do Anderson [Torres]. O próprio Ministro Flávio Dino. Não é nem ser convocado, é ser convidado para vir aqui prestar esclarecimento”, disse Maia à Folha.



“Os generais que estavam aqui no dia. Os militares de uma forma geral que estavam aqui na Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro. Essas pessoas têm que ser ouvidas. O chefe da Abin [Saulo Moura da Cunha] tem que ser ouvido.”

Além de ouvir Torres e Cid, a relatora da CPI, senadora Eliziane Gama (PSD-MA), pretende seguir parte do caminho trilhado pela CPI da Câmara do DF e convocar a coronel Cíntia Queiroz e o delegado Fernando de Souza Oliveira.

Subsecretária de Operações Integradas do Distrito Federal em 8 de janeiro, a coronel prestou depoimento à CPI local em abril. Na ocasião, ela disse que a Polícia Militar não seguiu o planejamento que havia sido definido e afirmou que o Exército impediu a retirada de manifestantes em frente ao Quartel-General.

Já Fernando de Souza Oliveira era o número dois da Secretaria de Segurança Pública do DF. Ele chefiava a pasta interinamente em 8 de janeiro, já que o titular, Anderson Torres, tinha viajado de férias para os Estados Unidos.

Em depoimento à CPI da Câmara Legislativa no início de março, o delegado disse que houve “erro de execução” da Polícia Militar e “certa passividade de alguns”.

Oliveira afirmou ainda que nem sequer conhecia pessoalmente o governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), e que estava se reportando a Torres no dia 8 porque só assumiria o cargo de forma interina a partir do dia seguinte.