Craque da Nigéria ajuda vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul

Craque da Nigéria ajuda vítimas no RS e alerta jogadores brasileiros: “Vai afetar a todos nós”. Esse é o alerta de William Paul Troost-Ekong (30), capitão da Nigéria, um dos jogadores da elite internacional mais engajados com a causa ambiental.

“Não me considero uma superestrela. Tenho uma audiência pequena. Sou um privilegiado por jogar pela minha seleção. Mas adoraria um Mbappé, Neymar, Haaland ou outro jogador mundial falando mais sobre esse tópico. Às vezes não somos tão afetados por jogarmos na Europa, onde as maiores estrelas estão. Mas quando você vê o que acontece no país natal desses atletas, como Brasil, África, e agora cada vez mais em todos os lugares. É algo que vai afetar todos nós; declarou Troost-Ekong”.

Troost-Ekong joga pelo PAOK, da Grécia. O zagueiro foi eleito o melhor jogador da última Copa Africana de Nações. Ele já atuou em mais de 70 jogos pela seleção Nigeriana.