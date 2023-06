Craque do Real Madrid, Militão reúne famosos em jogo beneficente em Campo Grande

Zagueiro e lateral da Seleção Brasileira e Real Madrid, Éder Militão reunirá um time de craques para jogo beneficente em Campo Grande. O amistoso “Amigos Contra A Fome” será disputa na próxima terça-feira, 27, no Estádio Morenão.

Os companheiros de Real Madrid e Seleção Brasileira, Vinícius Junior e Rodrygo, também marcarão presença do evento. Outros nomes de destaque do futebol também foram convidados, assim como ex-atletas, celebridades da música, youtubers e artistas.

De acordo com o organizador do evento, Fabiano Rodrigues, conhecido como Xaxá, os detalhes da partida em prol da solidariedade foi acertado com o pai do próprio jogador. “O jogo é 100% beneficente e o Militão é o anfitrião. O pai dele realiza esses jogos e me procurou para organizar. Está tudo certo, temos até o vídeo dele convidando para a partida”, ressaltou Xaxá.

Sobre a escolha da Capital, o organizador revelou que inicialmente a partida seria disputada em Uberlândia, interior de Minas Gerais, mas após alguns contratempos, o pai decidiu pela mudança de local. “O evento era pra ser em Uberlândia, mas o Valdo, pai do Militão, queria fazer Cuiabá e Campo Grande. Ele procurou e como sou daqui resolvi organizar no Morenão”, disse Xaxá.

Em relação as condições do estádio para a realização da partida, o organizador informou que está tudo praticamente certo em relação aos laudos e licenças. “Há algumas semanas estamos trabalhando com as vistorias, como é um jogo festivo, conseguimos as licenças dos bombeiros e ministério público”, garantiu.

Em breve será divulgado detalhes para aquisição de ingressos e horário da partida, que deverá ter transmissão ao vivo no canal SporTV. –

