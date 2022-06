Os 21 Centros de Referência em Assistência Social (Cras) da Capital estão retomando as reuniões de orientação sobre o Programa Auxílio Brasil, suspensas durante o período da pandemia.

De acordo com a superintendente de Proteção Social Básica da Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS), Inês Mongenot, desde o retorno de 100% das atividades presenciais nas unidades, há dois meses, o objetivo é, retomar aos poucos a rotina de ações, com foco na reaproximação dos usuários na unidade.

Segundo a superintendente, durante a pandemia muitas pessoas mudaram de bairro e ainda não tiveram a oportunidade de conhecer o Cras de sua região, por isso a importância das ações presenciais. “Queremos ofertar o máximo de atividades para atender às necessidades da comunidade, por isso essas reuniões é o momento para que essas pessoas descubram a unidade e conheçam os serviços disponibilizados. Temos uma equipe preparada para orientar quanto às demandas de todos”, pontuou Inês.

Um dos primeiros Cras a realizar a reunião socioeducativa foi o “Teófilo Knapik”, no Bairro Tiradentes, que reuniu nesta quinta-feira (09), pelo menos 37 famílias beneficiárias do Programa Auxílio Brasil. No total, 3.429 famílias são atendidas pelo Programa na região, por isso, para atender os demais usuários, o Cras vai realizar outros dois encontros até o próximo mês.

“As reuniões socioeducativas têm o objetivo de promover a autonomia dos usuários, fortalecendo sua função protetiva e prevenindo agravos que possam provocar o rompimento de vínculos familiares e sociais”, explicou a coordenadora da unidade, Christiane Saliba Dias do Prado.

Além de orientar e esclarecer dúvidas quanto ao Programa, a equipe do Cras, em parceria com profissionais da Unidade de Saúde da Família (USF) do bairro, também levaram informações sobre o atendimento na rede de saúde do município, realizaram a pesagem das crianças e passaram orientações sobre a saúde bucal.

A coordenadora da unidade ressaltou que o trabalho de acompanhamento das famílias deve ser feito em parceria com as equipes da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), pois existem condicionalidades que devem ser obedecidas pelas famílias para que o benefício não seja cancelado.

As técnicas do Cras ainda trabalharam o tema “Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes”, alertando as famílias sobre a importância de ficar atento ao comportamento das crianças e denunciar os casos de abuso.

Mesmo com a volta do frio, o caminhoneiro aposentado Ary de Assis, frequentador assíduo da unidade, fez questão de desmarcar o médico e acordar cedo para ouvir as palestras e orientações. Apesar de não ter dúvidas sobre o Auxílio Brasil, ele considera importante a participação dos moradores da região. “Sempre sou muito bem atendido aqui. Essas informações têm muito valor para todos nós, tanto que consegui a redução na tarifa de energia elétrica me informando com o pessoal do Cras”, disse.

Já a cabeleireira Patrícia de Oliveira Carrello gostou de saber que no próximo dia 14 de junho haverá uma ação no Cras em parceria com a Funsat, para oferta de vagas de trabalho na unidade do Fort Atacadista que será aberta na região. “Quem sabe eu consigo um trabalho em meio período? É muito importante participar das atividades do Cras porque sempre tem palestras boas”, destacou.

Auxílio Brasil

O programa substituiu, no final de 2021, o Bolsa Família, criado pelo Governo Federal em 2003 e tem como base três pilares principais: complemento da renda; acesso a direitos; e articulação com outras ações para estimular o desenvolvimento das famílias.

Têm direito a receber o benefício, famílias em situação de extrema pobreza, com renda mensal per capita de até R$ 105,00 ou de pobreza, que tenham ganhos de até R$ 210 por pessoa.

Em Campo Grande, até o final de abril, 48.241 famílias estavam cadastradas no Auxílio Brasil.