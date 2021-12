Campo Grande (MS) – Na véspera de Natal, 24 de dezembro, a Coordenadoria Regional de Educação (CRE3), responsável pelo acompanhamento administrativo e pedagógico das Escolas Estaduais das cidades de Corumbá e Ladário, realizou, em ação conjunta com as 13 escolas de sua jurisdição, uma ceia solidária. O intuito, foi confraternizar , por meio de responsabilidade social, a simbologia de empatia e amor ao próximo emanada pela data.

A coordenadora da CRE3, Patrícia Acioly, explicou que a escola tem um papel social além do ensino aprendizagem. “As escolas da fronteira, Corumbá-Ladário, trabalharam de 2021 com ações voltadas à sociedade, sempre engajadas nesta ponte família e escola, logo, nossa ação de encerramento não poderia ser diferente. A ceia solidária é uma forma de dizer à comunidade que a educação transforma vidas e se preocupa com a sociedade em geral “, frisou.

Ceia Solidária

O espírito natalino acompanhou a CRE3 na entrega da ceia solidária pelas principais ruas da área central de Corumbá. Já as 13 Escolas Estaduais do pantanal, cada qual realizou a ação em sua região . Todas as equipes acolheram fraternalmente às pessoas em situação de rua, ou em situação carente, distribuindo as marmitex, conversando e desejando saúde a quem as recebia.

Muitas famílias carentes foram identificadas por meio de busca ativa das Unidades Escolares. Patrícia apontou ainda que esta ação “aquece o coração” de quem recebe e de quem doa a marmitex.

“Estamos todos de coração aquecido, de fraternidade, de empatia, de amor ao próximo e sabedoria. Depois desta ceia solidária, nunca mais nosso Natal será o mesmo, pois, tenho certeza de que todos os que estiveram conosco hoje, no próximo Natal, lembrarão dos irmãos que se encontram em situação de Acolhimento, seja situação de rua, seja acamado, seja emocional, e que precise de uma palavra de carinho e, com certeza, alguma ação social farão”, frisou a coordenadora da CRE3.

Ao todo, foram entregues 650 marmitex solidárias às famílias carentes de Corumbá e Ladário. E mais uma vez, a educação mostrou que o Acolhimento é a porta de entrada para uma educação autônoma, competente e solidária: “Ensinamos para o mundo e para que nossos estudantes sejam Protagonistas de um mundo mais humano. Nós, profissionais da educação da Rede Estadual de Mato Grosso do Sul, da CRE3, deixamos esse recado de amor e fraternidade, que todos tenhamos em 2022 responsabilidade social, amor e empatia para doar. Que todos nós sejamos Protagonistas de um mundo melhor”, concluiu Patrícia após as entregas, desejando a todos boas festas e próspero Ano Novo.