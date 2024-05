CREC/Juventude recebe o Passo Fundo Futsal pelo Campeonato Brasileiro

O CREC/Juventude entra em quadra, neste sábado (25), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro de Futsal. Pelo Grupo A, o time sul-mato-grossense recebe o Passo Fundo Futsal-RS, às 16h, na Arena Maracaju, na estreia como mandante.

Os dois times tiveram resultados diferentes na primeira rodada. O CREC/Juventude foi ao Mato Grosso e acabou batido pelo ADS Sapezal por 3 a 0, em uma partida marcada pelo nervosismo da estreia e alguns erros que resultaram nos gols do adversário. Nos treinos da semana, o técnico Edson dos Anjos buscou corrigir as falhas detectadas e apontou pontos fortes do adversário deste sábado.

“Nós fizemos um bom jogo, principalmente no segundo tempo, quando tivemos várias oportunidades de marcar e esbarramos em defesas inspiradas do goleiro do Sapezal. Os gols que levamos foi justamente nos momentos em que estávamos melhores e pressionando. Buscamos equilibrar esse volume de jogo”, disse.

Já o Passo Fundo Futsal é considerado um dos favoritos, não apenas do Grupo A, mas para disputar o título da competição. No primeiro jogo, o time gaúcho foi ao Recife e venceu o Náutico-PE por 4 a 1, fechando a primeira rodada na liderança.

A segunda rodada no Grupo A começou na última terça-feira (21) com a vitória do América-RN sobre o ADS Sapezal por 1 a 0. Na quinta (23), Cruzeiro e CRB/Traipu-AL empataram em 3 a 3 na Arena Mariana.

A partida entre CREC/Juventude e Passo Fundo Futsal, na Arena Maracaju, tem ingressos promocionais por R$ 10, vendidos nas bilheterias no dia da partida.

Para disputar o Brasileirão de Futsal, o CREC/Juventude conta com apoio do Governo do Estado, através da Setescc e Fundesporte, Prefeitura de Dourados, por meio da Funed, Cassems, Shopping Avenida Center, São Bento Incorporadora, Açotelha, Açofort e Lubfil.