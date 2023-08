Creches de Campo Grande terão eleição direta para diretor

Depois de conquistar a eleição direta nas escolas, uma antiga reivindicação dos professores e funcionários da Reme (Rede Municipal de Ensino), agora uma outra conquista está para ser efetivada: a eleição direta para a direção das Emeis (Escolas Municipais de Educação Infantil).

A medida foi autorizada pela prefeita Adriane Lopes (PP) com assinatura de termo de compromisso nesta segunda-feira (28), durante ato público realizado na sede da ACP (Sindicato Campo-Grandense dos Profissionais da Educação Pública).

Para a prefeita Adriane Lopes, valorizar as demandas da categoria é priorizar a Educação e o futuro da Capital. “Hoje estou aqui pelo respeito que nós construímos. Respeito abre portas e hoje estou aqui para dizer que vamos sim realizar eleições para as EMEIs. Nós temos priorizado a educação porque acreditamos nela e no seu poder transformador. A valorização da educação é muito importante, e vocês são responsáveis em encaminhar as nossas crianças, desde a primeira infância, para o futuro. Já vamos encaminhar uma comissão para que a eleição ocorra ainda neste ano e que 2024 comece com uma gestão democrática dentro das nossas Emeis”, disse.

Lopes designou à Semed (Secretaria Municipal de Educação), e à ACP, para coordenarem a elaboração do edital que vai regulamentar a eleição nas EMEIs da Rede Municipal de Ensino de Campo Grande, para que as eleições aconteçam ainda este ano. Sendo os eleitos conduzidos ao cargo de diretor em 2024.