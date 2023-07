Cresce aprovação de Adriane, mostra pesquisa

Pesquisa divulgada pelo jornal Correio do Estado nesta quinta-feira (27/7) confirma que vem crescendo a aprovação da gestão da prefeita Adriane Lopes em Campo Grande. De acordo com os números da pesquisa Ipems/ Correio do Estado, publicada em 27 de julho, um total de 64,66% aprovam a gestão da prefeita.



É a segunda boa notícia que a pesquisa traz para a atual governante da Capital. No começo da semana, mesma avaliação a colocou na liderança de intenção de voto para a Prefeitura.



As duas informações vêm a público numa hora em que a Prefeitura realizou a manutenção das principais ruas e avenidas da cidade, retomou obras que estavam paralisadas e se prepara para anunciar um pacote de investimentos nos 124 anos de Campo Grande, comemorados no mês de agosto.



A prefeita assinalou que o importante da pesquisa é sinalizar que a gestão “está no caminho certo, ouvindo e buscando resolver os problemas apresentados pela população”.



Ela considera positiva a tendência de crescimento registrada pela avaliação e até arrisca a afirmar que nos próximos meses essa ascensão favorável deve se acentuar,”porque novas entregas serão feitas”.



Nos últimos dois meses, a gestão municipal juntamente com parceiros, entregou mais 71 ônibus, acelerou as obras de duplicação da Avenida dos Cafezais e a implantação do novo acesso das Moreninhas, retomou a pavimentação asfáltica no Nova Lima, convocou mais guardas municipais, contratou secretárias para as escolas de educação infantil, iniciou a manutenção de todas as 200 escolas municipais, através do programa “Juntos pelas Escola”.



Praticamente toda a semana a prefeita está nos bairros de Campo Grande, inaugurando academias ao ar livre, iluminando praças, entregando reformas e escolas e unidades de saúde, numa ação constante de atendimento às demandas pontuais da população.



Há uma forte comunicação e alinhamento com as lideranças comunitárias que têm voz e vez na administração municipal. “Eles conhecem os bairros e sabem quais são as necessidades, então precisam não só ser ouvidos, como também atendidos”, destaca a prefeita.



Adriane tem liderado a defesa de Campo Grande como a Capital das Oportunidades e centro comercial, financeiro e de serviços da Rota Bioceânica, um corredor que atravessa quatro países e une os Oceanos Atlântico e Pacífico. Essa rota vai criar novos negócios, empregos e oportunidades, alavancando o desenvolvimento de Campo Grande.



Na recente entrega dos 71 ônibus, o presidente da Câmara municipal, vereador Carlão, sintetizou o avanço da administração ao afirmar que “a Câmara Municipal confia na administração de Adriane Lopes e sabe que ela tem boas intenções e força de vontade para melhorar a nossa Capital”.