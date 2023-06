Crescimento da economia mineira beneficiará cadeia produtiva da avicultura

O governador Romeu Zema participou, nesta quarta-feira (14/6), no Expominas, em Belo Horizonte, da abertura do Avicultor Mais 2023, evento que reúne as cadeias produtivas da avicultura e da piscicultura em Minas Gerais.

Em seu pronunciamento, Zema destacou o impacto para o setor das melhorias alcançadas, nos últimos anos, em infraestrutura rodoviária, maior geração de emprego e atração de investimentos.

“O transporte da matéria-prima e o escoamento da produção passam a ser realizados com mais qualidade, o mineiro aumenta seu poder de consumo porque tem emprego e novos investimos dinamizam a economia. A economia mineira cresce em um ritmo superior à economia brasileira”, explicou.

O governador destacou, ainda, que o Governo de Minas prioriza o diálogo e a transparência, e que está disposto a contribuir com o que estiver ao alcance para que o setor evolua cada vez mais.

“Somos um governo que escuta os diversos setores que compõem a economia mineira. Conheço a realidade e as prioridades do agronegócio porque a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais (Faemg) estabeleceu uma comunicação com o Estado. Isso é fundamental para tomarmos as melhores decisões”, afirmou.

Por fim, Zema parabenizou a Associação dos Avicultores de Minas Gerais (Avimig) pela iniciativa de levar mais informações aos produtores e disseminar novas tecnologias.

Em seguida, o secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), Thales Fernandes, afirmou que Minas Gerais tem feito a sua parte e trabalhado, principalmente, a questão da sanidade animal.

“São 1,7 mil granjas de corte produzindo carne de frango, e 300 de postura. Todas elas adequadas em relação à biosseguridade, em especial à gripe aviária. Estamos trabalhando intensamente com as instituições parceiras na prevenção e monitoramento para evitar a incidência de focos no estado”, relatou.

Avicultura em Minas

A avicultura mineira conta com 1,7 mil granjas de corte (carne) e 300 de postura (ovos) registradas no Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) registrados. A produção estadual foi de 938 mil toneladas de carcaça no ano passado. Em relação à produção de ovos, os dados indicam que a produção, em 2021, foi de 410 milhões de dúzias.

A carne de frango, junto com outras proteínas de origem animal, é um dos principais segmentos de exportação do agronegócio mineiro. Em 2022, a receita com o envio da carne de frango para o exterior alcançou US$ 335,7 milhões, com 159 mil toneladas embarcadas. Os principais destinos foram a China, Emirados Árabes, Singapura, México e Arábia Saudita.

O Valor Bruto da Produção da carne de frango alcançou R$ 7 bilhões, representando 5,4% do Valor Bruto da Produção Agropecuária de Minas, no ano passado. Já o Valor Bruto da Produção de ovos, em 2022, alcançou R$ 1,8 bilhão, participação de 1,4% no Valor Bruto da Produção Agropecuária mineira.

Piscicultura

A tilápia é o peixe mais cultivado no país e Minas Gerais é o terceiro maior produtor nacional com produção de 51,7 mil toneladas. A piscicultura envolve 3,5 mil produtores e gera aproximadamente 20 mil empregos diretos e indiretos.

O Estado também é o maior produtor de peixes ornamentais do país, respondendo por 70% do total nacional. São mais de 300 famílias trabalhando diretamente com a atividade, que está concentrada principalmente na região da Zona da Mata mineira. Anualmente, são produzidos mais de 10 milhões de peixes ornamentais, comercializados para quase todos os estados, e gerando renda aproximada de R$ 15 milhões. Minas também é o principal produtor nacional de trutas.

Plantão técnico

No estande do Governo de Minas, técnicos do Sistema Estadual da Agricultura, formado pela secretaria de Estado e as vinculadas Emater-MG, Epamig e IMA, estarão à disposição dos produtores para tirar dúvidas e dar orientações.

Pela primeira vez, esta edição do Avicultor conta com a participação do segmento da piscicultura, unindo as duas cadeias de proteína animal (frango e peixe). E no estande do Governo, os técnicos também vão dar informações técnicas sobre os principais setores da piscicultura mineira: cultivo de tilápias, peixes ornamentais e trutas.