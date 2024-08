Crescimento do setor florestal em MS impulsiona demanda por mão de obra qualificada

O setor florestal em Mato Grosso do Sul está em plena expansão, com mais de 1,4 milhão de hectares de eucalipto plantados, em 72 municípios. Entre eles, Ribas do Rio Pardo, Três Lagoas, Água Clara e Brasilândia se destacam como os maiores produtores do Brasil. Diante desse cenário, a qualificação da mão de obra se torna essencial para sustentar o crescimento e garantir o desenvolvimento sustentável da região.

O Senar/MS tem sido um importante agente nesse processo, oferecendo capacitações que atendem à crescente demanda do setor. Segundo o superintendente da instituição, Lucas Galvan, é fundamental investir na qualificação para que a expansão do setor florestal seja acompanhada pelo desenvolvimento da força de trabalho local.

Esse tema foi discutido no evento ‘Florestas 360º – Centro-Oeste’, realizado em Campo Grande nos dias 20 e 21 de agosto. Durante o encontro, Galvan participou de uma mesa redonda sobre a “Capacitação da Mão de Obra”, onde apresentou dados sobre a ampliação dos cursos oferecidos pelo Senar/MS.

“O setor florestal está crescendo na região leste de Mato Grosso do Sul, que historicamente era ocupada pela pecuária e poucas indústrias. Com essa nova oportunidade, há uma necessidade urgente de qualificar a população local. O setor florestal veio para ficar, mas é preciso capacitar pessoas para acompanhar essa evolução, especialmente com a mecanização e a agricultura de precisão”, afirma Lucas.

Entre as iniciativas do Senar/MS está o curso Técnico em Florestas, que prepara profissionais para atuarem em todas as etapas do setor florestal, desde o planejamento até a execução das atividades, sempre alinhados com as melhores práticas de segurança e sustentabilidade. O curso, com 1.300 horas de duração e oferecido nas modalidades presencial e semipresencial, já formou 50 profissionais desde o início das atividades em 2022.

Para o curso presencial, atualmente, há quatro turmas em andamento, totalizando 65 alunos. Em agosto, uma nova turma com mais 30 alunos será iniciada. No formato semipresencial, o curso já conta com uma turma em Campo Grande, composta por 9 alunos, e outra que será iniciada neste mês em Inocência, com 20 alunos.

“Precisamos atrair mais pessoas para o setor, reter esses profissionais com políticas de benefícios, especialmente voltadas para a nova geração, e melhorar a produtividade daqueles que já estão no setor. Esses são os desafios para minimizar o impacto da falta de mão de obra qualificada, e o Senar/MS tem estratégias para enfrentar essas questões”, destaca Lucas.

O evento, organizado pela Malinovski em parceria com a Reflore, focou em temas como educação ambiental, pesquisa, conservação, inovação e desenvolvimento sustentável do setor florestal na região.

Créditos: Assessoria de Comunicação Sistema Famasul – Ana Palma