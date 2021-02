No ano de 2016, o Ibama repassou as funções de gerenciamento e fiscalização da fauna para o Estado. Naquele ano, a PMA realizou fiscalização e conferências dos criadores comerciais e amadores em todos os municípios. Em Chapadão do Sul, em três dias (19 a 22 de julho), os Policiais Militares Ambientais de Costa Rica fiscalizaram 11 criadouros de pássaros autorizados pelo órgão ambiental e autuaram seis criadores por infrações ambientais em R$ 25.500,00. Também foram apreendidos 15 pássaros e 15 gaiolas.

Na ocasião, um criador amador, um pintor de 29 anos, não mantinha o plantel atualizado no sistema online (SisPass) do órgão ambiental e não informou movimentação de três aves que não estavam no local. Na data, ele foi autuado administrativamente e multado em R$ 1.000,00. Para não recolher os animais, a PMA deixou o infrator como fiel depositário das aves, até decisão do órgão ambiental.

Hoje (8), depois de decisão do processo administrativo e ordem de perda das aves pelo órgão ambiental, uma equipe da PMA de Costa Rica foi ao local e o infrator (34) informou ter extraviado os animais apreendidos sob sua responsabilidade. Por esta razão, ele foi autuado administrativamente novamente e foi multado em R$ 3.000,00.