Criança atropelada na Av. Afonso Pena após briga de usuários recebe alta

Criança de 10 anos atropelada por ônibus após briga de usuários na Afonso Pena recebe alta da Santa Casa em Campo Grande. O menino passou 19 dias internado. O acidente ocorreu quando o garoto, que estava junta da família, saía da novena na Igreja Perpétuo Socorro. No momento, começou uma briga entre usuários de drogas. Assustado ele correu para o lado da rua sendo atropelado pelo coletivo.

Mesmo após o acidente, um dos andarilho, que está numa bike e com facão em mãos, continua perseguindo o outro pela avenida. No dia do acidente, cerca de 10 passageiros estavam no ônibus, que fazia a linha 301 para o bairro Oliveira.