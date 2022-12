Irmãos de menina de 11 anos estuprada e morta no bairro Nossa Senhora das Graça estão em abrigo em Campo Grande. Os pequenos estavam na casa no momento do crime, enquanto a mãe estava bebendo num bar da região. Segundo informações a vítima estava sozinha em casa com os irmãos quando ocorreu o crime. A garota foi estuprada e não resistiu aos ferimentos. Segundo relatos de testemunhas a mãe ao chegar em casa chamou pela menina para abrir a porta como não atendeu foi os fundos onde viu a criança caída no chão.

Desesperada começou a gritar por socorro e vizinhos a ajudaram a arrombar a porta. Os Bombeiros foram acionados tentaram socorrer a menina mas sem sucesso. A mãe aparentava estar embriagada e ficou extremamente agressiva, precisando ser contida pelas equipes policiais. O autor do crime não foi identificado até o momento. O caso foi registrado na DEAM (Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher) e segue sob investigação.