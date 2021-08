Uma criança de 3 anos morreu, na madrugada desta quinta-feira (5), após cair e se afogar na piscina da casa onde morava, no bairro Coophavila, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, o pai da criança, de 33 anos, disse à Polícia que chegou em casa, de carro, por volta das 23h de ontem (4) e deixou a criança brincando em um pula-pula enquanto ajudava a esposa no comércio da família.

Ele cita que ficou longe do garoto por 12 minutos quando retornou e encontrou o menino desacordado dentro da piscina. O genitor da criança afirmou que tentou salvá-la realizando massagem cardíaca, mas sem sucesso. Ele pediu socorro e recebeu ajuda de populares, que levaram a vítima até uma unidade do Corpo de Bombeiros do bairro.

Após isso, a criança foi encaminhada ao CRS Coophavila II (Centro Regional de Saúde), onde o óbito foi constatado às 00h40. O caso foi registrado como morte a esclarecer na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.