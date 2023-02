Uma criança de 8 anos foi atropelada por veículo HB20 no cruzamento das ruas Visconde de Pirajá com a Maria Elizabel Couto quando andava de bicicleta na Vila Nossa Sra. das Graças em Campo Grande. De acordo com uma testemunha o menino seguia pela Rua Maria Elizabel sentido bairro, quando o veículo estava estacionado na mesma rua sentido contrário. O motorista do carro parou na pista e quando fez a conversão à esquerda ocorreu a colisão com o garoto “O guri que passou com tudo e não deu tempo de ele frear”, relatou o morador.

Outra moradora da região, contou que no local ocorre diversos acidente e que precisa de um quebra-molas com urgência, “O pessoal passa correndo muito aqui”, frisou. A criança foi socorrida e encaminhada até a UPA Universitário com TCE moderado e um corte na cabeça.