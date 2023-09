Crime Macabro; assombra Dourados

Crime Macabro assombrou Dourados. Alex de Lima Silva (35) matou a esposa no domingo (10) com facadas no pescoço e cabeça em Dourados. Após o homicídio mandou foto do corpo a mãe dela. O corpo de Gislaine só foi encontrado ontem (11).

O feminicida voltou a cena do crime e deu de cara com os policiais. Ele fingiu não saber de nada; mas logo confessou o feminicídio. A Delegada Ana Cláudia pediu a prisão preventiva do autor. Ao lado do corpo de Gislaine, estava o seu filho, de oito anos.

Com o atual marido, Gislaine tinha dois filhos; um menino de 1 ano e 3 meses e outro de 3 meses. Que estão sob os cuidados da avó paterna.