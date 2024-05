Criminoso audacioso invade comércio no centro da Capital

Criminoso audacioso invade comércio e flagrado pelas câmeras de segurança nesta madrugada de sexta-feira (31) em Campo Grande. O larápio quebrou a vitrine de vidro e furtou algumas peças de roupas. O prejuízo não foi calculado.

Segundo as imagens, ele entra na loja, aparentemente quebrando a vitrine com um alicate. Depois revira o local. A proprietária acordou com o alarme da loja disparando no celular. Ao ver o que era, viu o criminoso dentro do imóvel.

Pela câmera ela falou com ele dizendo que irá chamar a polícia tendo como resposta: “Pode chamar, quando eles chegarem não vou estar mais aqui”. A polícia chegou cerca de 10 minutos após o bandido fugir.

“Ficamos de mãos atadas, porque a gente investe em segurança e mesmo assim o povo rouba”, lamentou a dona.

O caso segue em investigação.