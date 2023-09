Bandido vai até uma farmácia de motorista de aplicativo para assaltar uma farmácia na Avenida Mato Grosso com a Rio Grande do Sul, no Centro de Campo Grande. O larápio fingiu comprar um desodorante e com uma faca roubou o dinheiro do caixa. O chofer confirmou que levou o criminoso até uma conveniência do Jardim Aeroporto. O autor foi preso e encaminhado a Delegacia de Polícia Civil.