Bandido morreu após invadir uma residência troca tiros com o Batalhão de Choque no Jardim Veraneio em Campo Grande. Os larápios pularam o muro da casa e fizeram reféns duas mulheres. Eles roubaram vários pertences e joias. Na fuga as vítimas acionaram a Polícia Militar. Os criminosos foram localizados e no confronto com os policiais um foi atingido socorrido, mas não resistiu. O caso está sendo investigado pela DERF.