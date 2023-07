Criminoso que contratou paramilitares pode ter escondido corpos em fazenda

Antônio Joaquim Mendes Gonçalves da Mota, 30 anos, até 2019 não tinha grande envolvimento com a Justiça. Porém, o que investigações da Polícia Federal apontam é que ele figura como um dos grandes traficantes de Ponta Porã e, para garantir a sua segurança na região e também no Paraguai, contratou serviços de um grupo paramilitar com experiência em atuar em conflitos internacionais.

Na apuração que é feita contra ele, a violência que pratica contra desafetos seria sempre comum, inclusive, a fazenda que a família tem do lado paraguaio serviria como “cemitério”.

Identificado pelas autoridades brasileiras como Dom, como se autodenominava por conta do personagem mafioso Don Corleone, na região de Ponta Porã ele também era chamado de Motinha. A Polícia Federal tentou prendê-lo na sexta-feira, durante uma megaoperação, mas o investigado conseguiu fugir de helicóptero um dia antes.

Motinha é de uma família pecuarista tradicional em Ponta Porã, em que há pelo menos três gerações em negócios que envolvem grandes cifras. O avô dele, Orlando Mendes Gonçalves, por exemplo, foi prefeito da cidade fronteiriça com o Paraguai de 30/11/1979 a 18/11/1980.

Orlando faleceu aos 94 anos, em 27 de agosto de 2017, e por conta do falecimento houve decreto de luto oficial no município. Além disso, há uma escola municipal que faz homenagem ao ex-prefeito. No município, Orlando é apontado como uma pessoa que nunca teve relação com a criminalidade.

Porém, o neto agora está envolvido como um investigado perigoso e na lista da Interpol como foragido. Ele também aparece como protagonista de uma disputa institucional entre autoridades brasileiras e paraguaias.

Motinha já esteve envolvido em assuntos policiais. Em 2008, então com 15 anos, respondeu a um ato infracional em Amambai. Em 2019, Motinha foi alvo de operação da Polícia Federal e na época os pais dele acabaram presos também, por conta de armamento encontrado na casa onde vivem. Esses mandados haviam sido expedidos pela 7ª Vara da Justiça Federal do Rio de Janeiro no fim de 2019.

Na época, foram encontrados na residência de Motinha, que vivia com os pais, dois revólveres calibre 357, um revólver calibre 32, uma pistola calibre 380, além de mais de uma centena de munições escondidas. Eles chegaram a ficar presos por conta do flagrante de posse ilegal de armas, mas foram soltos após o pagamento de fiança. Enquanto essa prisão de quatro anos atrás era a primeira de Motinha como adulto, o pai dele já tinha ficha criminal.

Passado esse período, Motinha figurou novamente em investigação policial envolvendo um caso maior. Há sete meses, houve um flagrante no bairro Santa Izabel em uma casa que era alugada por particular e que servia de base para o que veio a descobrir que se tratava de um grupo paramilitar que estava instalado em Ponta Porã. Esses criminosos estavam na cidade para atuar na segurança particular de Motinha.

A Operação Magnus Dominus, deflagrada no dia 30 de junho, tinha como objetivo cumprir 12 mandados de prisão contra nove brasileiros, um italiano, um romeno e um grego. A PF pretendia prender Motinha no Paraguai e chegou a solicitar apoio às autoridades vizinhas, mas o principal investigado usou um helicóptero para fugir e ainda não há conhecimento de seu paradeiro.

Depois dessa fuga, autoridades brasileiras da PF apontaram ao jornal de notícias G1 que Motinha pode ter recebido informação privilegiada. O relato gerou repercussão no Paraguai e a ministra da Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai (Senad), Zuly Rolón, autoridade que atua com a PF e outras polícias contra o tráfico, criticou a suspeita de vazamento em entrevista que concedeu ao jornal ABC Color.

“Tivemos conhecimento um dia antes. Chegou ao Ministério Público um dia antes, fomos então informados e assim nós fomos para cumprir o mandato. Seguramente, se eles [PF] consideram que é assim [vazamento de informação confidencial], vão pedir cooperação a respeito ou vão apresentar provas que correspondem ao que está sendo falado por essas autoridades. Uma cooperação internacional vem do Ministério Público e nós, como unidades de apoio, fomos ao lugar para proceder os pedidos. Nessa oportunidade, tivemos pouco tempo, esse tipo de procedimento necessita de muito trabalho de inteligência”, declarou Zuly Rolón.

SAIBA

A Operação Magnus Dominus contou com mais de 100 policiais federais das diversas delegacias envolvidas e ainda do Comando de Operações Táticas e da Coordenação de Aviação Operacional da Polícia Federal.

As investigações foram realizadas com o intuito de evitar que células da quadrilha conseguissem ficar instaladas em Ponta Porã e que criassem ramificações maiores.