Criminoso troca tiro com a policia e tem “CPF cancelado” no Nova Lima em Campo Grande. Os Polícias montaram uma barreira na Marquês de Herval próximo a Tamandaré, após denúncias de um veículo suspeito. Um veículo Pálio desobedeceu a ordem de parada e fugiu. Durante o acompanhamento tático um dos ocupantes desceu crivou balas nos militares. Ele chegou a ser socorrido a UPA do Nova Bahia. O caso segue em investigação.