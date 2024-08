Criminosos ameaçaram e exigem que funcionário lave seu carro no Lava Jato; após negativa de dinheiro

GARRAS prende dois por envolvidos em extorsão majorada pelo uso de arma de fogo Campo Grande. Os policiais foram informados sobre um assalto num lava a jato no Bairro Tiradentes. No local, a equipe encontrou a dupla juntamente com um funcionário do comércio. Durante a abordagem, foi encontrado um revólver calibre .38 com os autores.

Armados anunciaram o assalto e quando o funcionário informou que não havia dinheiro, pois as transações eram feitas por PIX, eles o ameaçaram e exigiram que ele realizasse a limpeza de um veículo gratuitamente.

O funcionário conseguiu comunicar discretamente a proprietária do lava a jato, que notificou a GARRAS. Os dois homens foram presos em flagrante e encaminhados para a delegacia especializada.