Criminosos invadiram uma escola no Coronel Antonino e furtaram bolas de depósito esportivo em Campo Grande. A diretora contou à polícia que os bandidos arrombaram a porta do depósito onde ficam os materiais esportivos. Foram roubadas três bolas de vôlei e duas de basquete. O caso foi registrado como furto qualificado com destruição ou rompimento de obstáculo.